FLASHSingolare incidente questa sera, 02 Gennaio 2022, a Paternò.Lo strano incidente, secondo le prime informazioni in nostro possesso, si è verificato in Via Alcide De Gasperi, il conducente di un O...

FLASH

Singolare incidente questa sera, 02 Gennaio 2022, a Paternò.

Lo strano incidente, secondo le prime informazioni in nostro possesso, si è verificato in Via Alcide De Gasperi, il conducente di un Opel Corsa, per cause al momento non note, è andato a sbattere violentemente contro una Fiat idea che era parcheggiata ai bordi della strada, per poi abbandonare la vettura e fuggire.

Quando sono arrivate le prime persone accorsi dal forte boato, il conducente dell'autovettura non c’era più. Volatilizzato.

L'impatto è stato molto forte, tanto che le autovetture hanno subito notevoli danni

Sul posto i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso e per avviare tutti gli accertamenti del caso per risalire al conducente dell’auto.

PATERNO': SI SCHIANTA CONTRO AUTO PARCHEGGIATA,AUTOMOBILISTA ABBANDONA IL MEZZO E SCAPPA 1/4 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO