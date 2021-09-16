PATERNÒ: SCINTILLE E FIAMME DAI CAVI ELETTRICI, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

https://youtu.be/5ebw0IPN8YYMomenti di paura ieri sera, 15 Settembre 2021, in zona Salinelle.Intorno alle 21,30 un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi,...

Momenti di paura ieri sera, 15 Settembre 2021, in zona Salinelle.

Intorno alle 21,30 un corto circuito ai cavi aerei dell'elettricità ha provocato una fiammata sugli stessi, tanto che si è dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.

L'episodio è avvenuto all'esterno di una palazzina in via Tevere, angolo con via Bologna: alcune utenze sono rimaste senza corrente, per diverso tempo i fili elettrici hanno sviluppato vampe di fuoco si sono estinte da sole, lasciando però i cavi scoperti e in corto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e successivamente sul luogo dell'incidente, è intervenuto anche il personale ENEL che ha svolto tutte le operazioni di propria competenza per il ripristino delle funzionalità e la messa in sicurezza complessiva dei cavi.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone.