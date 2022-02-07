PATERNO': SCONTRO ALL'INCROCIO IN PIENO CENTRO, UN AUTO FINISCE SUL MARCIAPIEDE
Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13 di oggi 7 febbraio 2022 in pieno centro a Paternò.
Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via Vittorio Emanuele e la via Fallica.
Ad essere coinvolte due autovetture una Fiat Grande Punto e una Fiat Panda che per cause da accertare si sono scontrati.
La Fiat Panda è andata a sbattere violentamente contro il muro fermando la sua corsa sopra marciapiede.
Tanto spavento per gli occupanti dei mezzi tra cui una bambina ma per fortuna non hanno riportato ferite.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti, la strada al momento è chiusa al traffico.
IN AGGIORNAMENTO