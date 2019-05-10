PATERNÒ: SCONTRO AUTO-MOTO A TRE FONTANE
10 maggio 2019 15:53
Incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 15 sulla strada provinciale 77 (nei pressi del call center) in località tre fontane.
Per cause in via d’accertamento,, si sono scontrate una moto ed un autovettura.
Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni in modo non grave, il conducente della moto, che è stato soccorso dell’ambulanza del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso.
In aggiornamento