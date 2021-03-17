95047

PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA DELLE NAZIONE UNITE, FERITO RAGAZZO

FLASH Un grave incidente stradale si è verificato, questa sera, intorno alle ore 20 in via delle Nazioni Unite a Paternò.Ad essere coinvolti nel sinistro una Smart ed ed una vespa con in sella un mino...

17 marzo 2021 22:05
PATERNO': SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA DELLE NAZIONE UNITE, FERITO RAGAZZO
FLASH

Un grave incidente stradale si è verificato, questa sera, intorno alle ore 20 in via delle Nazioni Unite a Paternò.

Ad essere coinvolti nel sinistro una Smart ed ed una vespa con in sella un minorenne

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro ma a seguito del violento impatto il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote è andato a sbattere violentemente contro il parabrezza dell'auto, la vespa ha terminato la sua corsa un paio di metri piu avanti andando a sbattere contro un veicolo in sosta.

Immediati i soccorsi, il ragazzo indossava il casco ed era cosciente, ma a scopo precauzionale è stato trasferito al pronto soccorso del Cannizzaro  di Catania per accertamenti diagnostici.

Saranno i rilievi tecnici della Polizia Municipale giunti sul posto a chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

Il tratto di strada interessato dal sinistro  è stata chiusa al traffico per i rilievi.

