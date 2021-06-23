PATERNO'. SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA VITTORIO EMANUELE IERI SERA

Incidente ieri sera, 22 Giugno 2021, intorno alle ore 20,00 nella centralissima Via Vittorio Emanuele.Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto , si...

Incidente ieri sera, 22 Giugno 2021, intorno alle ore 20,00 nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto , si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta un ambulanze del 118 che ha soccorso il ragazzo, coscienti ma doloranti all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.

Adesso toccherà agli agenti dell’Infortunistica, impegnati con i rilievi, accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità di una (o di entrambe) le parti.