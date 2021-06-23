95047

PATERNO'. SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA VITTORIO EMANUELE IERI SERA

Incidente ieri sera, 22 Giugno 2021, intorno alle ore 20,00 nella centralissima Via Vittorio Emanuele.Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto , si...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2021 08:35
PATERNO'. SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA VITTORIO EMANUELE IERI SERA -
News
Condividi

Incidente ieri sera, 22 Giugno 2021, intorno alle ore 20,00 nella centralissima Via Vittorio Emanuele.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto , si è verificato uno scontro che ha coinvolto uno scooter ed una Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta un ambulanze del 118 che ha soccorso il ragazzo,  coscienti ma doloranti all’ospedale  Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.

Adesso toccherà agli agenti dell’Infortunistica, impegnati con i rilievi, accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità di una (o di entrambe) le parti.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047