A cura di Redazione
17 giugno 2019 19:54
Un incidente è accaduto intorno alle ore 19.20 in via Giovanni Verga.
Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati un Garelli ed un Dragster 800.
Violento è stato lo scontro, due i feriti.
Conseguenze più gravi per il guidatore del Garelli, che è stato immediatamente soccorso dell'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale Canizzaro per ulteriori accertamenti.
Ferite più lievi per il guidatore della moto.
PATERNÒ: SCONTRO MOTO- MOTORINO IN VIA G.VERGA, DUE FERITI
IN AGGIORNAMENTO