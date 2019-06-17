95047

PATERNÒ: SCONTRO MOTO- MOTORINO IN VIA G.VERGA, DUE FERITI

17 giugno 2019 19:54
PATERNÒ: SCONTRO MOTO- MOTORINO IN VIA G.VERGA, DUE FERITI -
News
FLASH

Un incidente è accaduto intorno alle ore 19.20 in via Giovanni Verga.

Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati un Garelli ed un Dragster 800.

Violento è stato lo scontro, due i feriti.

Conseguenze più gravi per il guidatore del Garelli, che è stato immediatamente soccorso dell'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale Canizzaro per ulteriori accertamenti.

Ferite più lievi per il guidatore della moto.

IN AGGIORNAMENTO

