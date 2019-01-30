95047

PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BARATTA

***FLASH***Incidente, verificatosi intorno le ore 14, all'incrocio tra via Baratta e via Arena.Per cause ancora da accertare, scontro tra una Fiat idea ed una Fiat Panda. Due i feriti che sono già sta...

A cura di Redazione Redazione
30 gennaio 2019 14:34
PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BARATTA -
News
Condividi

***FLASH***

Incidente, verificatosi intorno le ore 14, all'incrocio tra via Baratta e via Arena.

Per cause ancora da accertare, scontro tra una Fiat idea ed una Fiat Panda. Due i feriti che sono già stati soccorsi dal 118. Secondo le prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre l'ambulanze, è stato necessario pure l intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047