PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA BARATTA
A cura di Redazione
30 gennaio 2019 14:34
***FLASH***
Incidente, verificatosi intorno le ore 14, all'incrocio tra via Baratta e via Arena.
Per cause ancora da accertare, scontro tra una Fiat idea ed una Fiat Panda. Due i feriti che sono già stati soccorsi dal 118. Secondo le prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni.
Sul posto, oltre l'ambulanze, è stato necessario pure l intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'autovetture.
In aggiornamento