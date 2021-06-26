PATERNO': SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA CENTRALISSIMA VIA VITTORIO EMANUELE

Incidente stradale oggi 26 Giugno 2021 intorno alle ore 16.30 nella centralissima Via Vittorio Emanuele a Paternò.L’impatto è avvenuto tra due auto, una Lancia Musa ed una Peugeot 207 all'incrocio sit...

Incidente stradale oggi 26 Giugno 2021 intorno alle ore 16.30 nella centralissima Via Vittorio Emanuele a Paternò.

L’impatto è avvenuto tra due auto, una Lancia Musa ed una Peugeot 207 all'incrocio sito tra la via Vittorio Emanuele e la via Circumvallazione , tratto che a causa dell’inosservanza dei segnali di precedenza, spesso si sono verificati sinistri.

L'impatto è stato così violento che nella Lancia sono scoppiati gli airbag laterali. Per fortuna per i conducenti si è trattato solo di tanta paura, nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 e gli uomini della Polizia Municipale di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni in sicurezza.