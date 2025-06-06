PATERNÒ, SCOOTER ABBANDONATO TRA I RIFIUTI: LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO

95047.it continua a dare voce ai cittadini che ogni giorno vivono e osservano la città da vicino, segnalando situazioni di degrado che meritano attenzione e interventi concreti.Abbiamo ricevuto in red...

95047.it continua a dare voce ai cittadini che ogni giorno vivono e osservano la città da vicino, segnalando situazioni di degrado che meritano attenzione e interventi concreti.

Abbiamo ricevuto in redazione la seguente segnalazione:

"Buongiorno, segnalo uno scooter senza targa abbandonato in mezzo ai rifiuti. Non so se sia stato rubato e poi abbandonato o chissà che cosa… Siamo a Paternò, in via Angelo Musco, all’angolo con corso Marco Polo."

Le foto, inviate alla nostra redazione, risalgono a ieri intorno alle ore 12 e mostrano chiaramente un mezzo a due ruote in evidente stato di abbandono, circondato da rifiuti di vario tipo. L’immagine restituisce una scena purtroppo familiare a molti cittadini: trascuratezza, incuria e senso di abbandono anche in zone centrali e di passaggio.

Il cittadino che ci ha contattato lancia un appello al sindaco e alle autorità comunali, affinché si facciano carico di questa e di tante altre situazioni simili, che offendono l'immagine del paese e ne minano il decoro urbano.

95047.it invita chiunque voglia segnalare situazioni analoghe a scriverci: dare voce ai lettori significa anche prendersi cura, insieme, del nostro territorio.