Paternò, secondo giorno di sciopero degli studenti: le foto della protesta di oggi
Seconda giornata di protesta studentesca a Paternò contro caro vita, carburanti e costi dell'istruzione. Le immagini della mobilitazione.
Seconda giornata consecutiva di mobilitazione studentesca a Paternò. Dopo la protesta di ieri, mercoledì 21 ottobre, anche oggi gli studenti sono tornati a far sentire la propria voce contro il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e le spese scolastiche.
LE FOTO DELLO SCIOPERO DI OGGI
Le immagini della mobilitazione di giovedì 22 ottobre, inviate direttamente dagli studenti alla redazione di 95047.it.
STUDENTI NUOVAMENTE IN MOBILITAZIONE
Lo sciopero coinvolge studenti degli istituti F. De Sanctis, Enrico Fermi, Mario Rapisardi e Alberghiero IPSSAT “Rocco Chinnici” di Paternò.
L'iniziativa, annunciata sui social dai rappresentanti studenteschi, punta a richiamare l'attenzione sui rincari che pesano sulle famiglie e sui costi legati all'istruzione.