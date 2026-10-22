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SCIOPERO PATERNÒ

Paternò, secondo giorno di sciopero degli studenti: le foto della protesta di oggi

Seconda giornata di protesta studentesca a Paternò contro caro vita, carburanti e costi dell'istruzione. Le immagini della mobilitazione.

A cura di Redazione
22 ottobre 2026 20:18
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Paternò, secondo giorno di sciopero degli studenti: le foto della protesta di oggi -
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Seconda giornata consecutiva di mobilitazione studentesca a Paternò. Dopo la protesta di ieri, mercoledì 21 ottobre, anche oggi gli studenti sono tornati a far sentire la propria voce contro il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e le spese scolastiche.

LE FOTO DELLO SCIOPERO DI OGGI

Le immagini della mobilitazione di giovedì 22 ottobre, inviate direttamente dagli studenti alla redazione di 95047.it.

STUDENTI NUOVAMENTE IN MOBILITAZIONE

Lo sciopero coinvolge studenti degli istituti F. De Sanctis, Enrico Fermi, Mario Rapisardi e Alberghiero IPSSAT “Rocco Chinnici” di Paternò.

L'iniziativa, annunciata sui social dai rappresentanti studenteschi, punta a richiamare l'attenzione sui rincari che pesano sulle famiglie e sui costi legati all'istruzione.

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