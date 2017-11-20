95047

PATERNO': SEI VITTORIE PER IL TAEKWONDO MARLETTA

Altra bella affermazione per il Centro Marletta di Taekwondo: questa volta ai Campionato interregionale Esordienti A e B svolti a Rossano (CS).6 MEDAGLIE D'ORO per l'A.S.D. CENTRO TAEKWONDO MARLETTA c...

20 novembre 2017 11:36
Altra bella affermazione per il Centro Marletta di Taekwondo: questa volta ai Campionato interregionale Esordienti A e B svolti a Rossano (CS).

6 MEDAGLIE D'ORO per l'A.S.D. CENTRO TAEKWONDO MARLETTA con:

ORO Asia Marletta
ORO Marika Virgillito
ORO Maurici Michael
ORO Peci Michael
ORO Virgillito Gaetano
ORO Russo Giuseppe

