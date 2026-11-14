Paternò, senz'acqua da quattro giorni: famiglie esasperate e autobotte al frantoio

Disagi in diverse zone della città, tra cui via Fiume e via Vesuvio. I residenti lamentano rubinetti a secco e riserve esaurite. Problemi anche per le attività produttive.

Non si fermano le segnalazioni per i disservizi idrici a Paternò, dove diverse famiglie lamentano difficoltà nell'approvvigionamento dell'acqua ormai da quattro giorni. Una situazione che sta creando disagi sempre maggiori, soprattutto per chi ha esaurito anche le riserve domestiche.

Le nuove testimonianze arrivano dalla zona di via Fiume e via Vesuvio, dove alcuni residenti raccontano che l'acqua arriva soltanto per poco tempo durante le prime ore del mattino.

«Siamo senza acqua da quattro giorni. La mattina, intorno alle 6:30, arriva, ma già alle 8 non c'è più. Capisco il guasto, ma non è corretto lasciare i cittadini in queste condizioni. La riserva ha un limite e l'acqua non basta per le esigenze quotidiane», racconta una residente.

Riserve d'acqua esaurite e cittadini esasperati

Un'altra segnalazione evidenzia le difficoltà di chi ha ormai terminato anche l'acqua accumulata nelle vasche di riserva.

«Ma si può lasciare quattro giorni senza acqua? È finita pure quella della vasca e ancora non arriva. Mi avevano detto che sarebbe tornata ieri pomeriggio, stamattina mi hanno detto che arriva oggi, ma senza un orario», lamenta un altro cittadino.

Testimonianze che descrivono il crescente disagio delle famiglie, costrette a fare i conti con una disponibilità d'acqua insufficiente per le normali esigenze quotidiane.

Al frantoio arriva un'autobotte tra le olive

La situazione interessa anche le attività produttive. In via Stazione Circumetnea, un frantoio aveva già segnalato nei giorni scorsi la mancanza d'acqua, raccontando di essere stato costretto a ricorrere a un'autobotte per continuare a lavorare.

Una nuova fotografia, scattata questa mattina, sabato 14 novembre, mostra un'autobotte nel piazzale dell'attività, accanto alle grandi cassette piene di olive.

Un'immagine significativa, soprattutto considerando che siamo nel pieno della stagione della molitura, quando l'acqua è indispensabile per garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni.

Secondo quanto riferito dai residenti, sarebbero state fornite indicazioni su possibili ripristini che, almeno nelle abitazioni interessate dalle ultime segnalazioni, non avrebbero ancora portato a una soluzione definitiva.

I cittadini chiedono adesso risposte chiare e tempi certi per il ritorno alla normalità, dopo quattro giorni di disagi che stanno mettendo in difficoltà famiglie e attività.

Resta attesa una comunicazione ufficiale dell'AMA sull'evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino del regolare servizio idrico.