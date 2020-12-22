PATERNÒ : SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DURANTE I GIORNI FESTIVI

Dusty Srl comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale e le variazioni nella raccolta differenziata durante i giorni festivi da Natale all'Epifania.Ritiro rifiuti nel Comune di Pater...

Ritiro rifiuti nel Comune di Paternò durante le festività Natalizie.

A PATERNÒ il ritiro della raccolta differenziata sarà garantito regolarmente, secondo il calendario settimanale, nelle date del 26 e 31 dicembre, e del 6 gennaio; non sarà effettuato nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. Le frazioni previste saranno ritirate nel primo giorno utile, come da consueto calendario.

Il Centro Comunale di Raccolta non sarà accessibile nelle giornate di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1° gennaio). Sarà invece attivo nelle date 26 e 31 dicembre, 6 gennaio.

Il Numero verde Dusty sarà attivo nella data del 31 dicembre. Nei giorni 25-26 dicembre, 1 e 6 gennaio non sarà operativo per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

I servizi di igiene ambientale e di spazzamento saranno regolarmente effettuati anche durante il periodo festivo, ad esclusione delle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio.