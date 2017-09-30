95047

30 settembre 2017 09:50
PATERNO': SI E' INSEDIATO DON MAURIZIO PAGLIARO, IL NUOVO PARROCO DI S.GIOVANNI BOSCO - FOTO -
Una chiesa addobbata a festa e gremita di gente ha accolto il nuovo parroco nella parrocchia San Giovanni Bosco a Paternò.

L'insediamento è avvenuto ieri pomeriggio, alla presenza di molti parroci e del vescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina.

Erano presenti, oltre a tanti paesani ed amici, le autorità locali, tra questi il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo , paese di nascita di Don Maurizio Pagliaro

Foto di Antonino Carobene

