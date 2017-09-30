PATERNO': SI E' INSEDIATO DON MAURIZIO PAGLIARO, IL NUOVO PARROCO DI S.GIOVANNI BOSCO - FOTO

Una chiesa addobbata a festa e gremita di gente ha accolto il nuovo parroco nella parrocchia San Giovanni Bosco a Paternò.L'insediamento è avvenuto ieri pomeriggio, alla presenza di molti parroci e de...

A cura di Redazione 30 settembre 2017 09:50

