PATERNO': SI E' INSEDIATO DON MAURIZIO PAGLIARO, IL NUOVO PARROCO DI S.GIOVANNI BOSCO - FOTO
A cura di Redazione
30 settembre 2017 09:50
Una chiesa addobbata a festa e gremita di gente ha accolto il nuovo parroco nella parrocchia San Giovanni Bosco a Paternò.
L'insediamento è avvenuto ieri pomeriggio, alla presenza di molti parroci e del vescovo metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Gristina.
Erano presenti, oltre a tanti paesani ed amici, le autorità locali, tra questi il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo , paese di nascita di Don Maurizio Pagliaro
Un augurio dalla redazione di 95047.it
Foto di Antonino Carobene