PATERNO': SI SCHIANTA CONTRO AUTO PARCHEGGIATA, ABBANDONA IL MEZZO E SCAPPA

Singolare incidente ieri sera, 02 Gennaio 2022, a Paternò.Lo strano incidente,  secondo le prime informazioni in nostro possesso, si è verificato in Via Alcide De Gasperi, il conducente di un Opel Cor...

03 gennaio 2022 08:25
Singolare incidente ieri sera, 02 Gennaio 2022, a Paternò.

Lo strano incidente,  secondo le prime informazioni in nostro possesso, si è verificato in Via Alcide De Gasperi, il conducente di un Opel Corsa, per cause al momento non note, è andato a sbattere violentemente contro una Fiat idea che era  parcheggiata ai bordi della strada, per poi abbandonare la vettura e fuggire.

Quando sono arrivate le prime persone accorsi dal forte boato, il conducente dell'autovettura non c’era più. Volatilizzato.

L'impatto è stato molto forte, tanto che le autovetture hanno subito notevoli danni

Sul posto i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso e per avviare tutti gli accertamenti del caso per risalire  al conducente dell’auto.

 

