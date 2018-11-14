PATERNÒ: SI SENTE MALE A CASA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento questa sera dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che intorno le ore 18, sono dovuti intervenire in via G. B.Nicolosi, per collaborare con il 118 al soccorso di una giovane don...

Si sono mobilitati i vicini, che sono stati i primi, a quanto pare, a portare soccorso alla giovane donna, colta da un malore e che per potere uscire dalla propria abitazione nella sopraddetta via G. B.Nicolosi ha dovuto ricorrere alll'intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata presa in carico dal 118 per essere portata in ospedale.