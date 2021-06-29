PATERNÒ: SI SENTE MALE IN CASA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
FLASH
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il 118 sono dovuti intervenire, oggi 29 giugno intorno alle 10.30 a Paternò in via Balatelle per portare soccorrere una persona che si era sentita male all’interno di un appartamento.
Vista l’impossibilità di utilizzare il vano scala che risultava troppo stretto si è in attesa del reparto SAF proveniente da Catania che con l'ausilio dell'autoscala procederanno a far scendere la donna e consegnarla alle cure dell 118
Al momento la strada è bloccata per le operazioni di soccorso, sul posto la Polizia Municipale per la gestione del traffico che nel tratto interessato è fortemente paralizzato.