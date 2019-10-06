PATERNO’: SONO 1048 GLI STRANIERI RESIDENTI IN CITTA’
A cura di Redazione
06 ottobre 2019 17:24
Sono 1048 il 2,2% della popolazione totale, i cittadini stranieri residenti nel Comune di Paternò.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 58,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (5,7%) e dalla Tunisia (5,4%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
