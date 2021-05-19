PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEI GIORNI 20 E 21 MAGGIO 2021 SU VIA DALMAZIA E SU CORSO SICILIA PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.98/2021 è sospesa, nei giorni 20 e 21 Maggio 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione degli interventi di spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati...

A cura di Redazione 19 maggio 2021 10:55

