PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEI GIORNI 20 E 21 MAGGIO 2021 SU VIA DALMAZIA E SU CORSO SICILIA PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.98/2021 è sospesa, nei giorni 20 e 21 Maggio 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione degli interventi di spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati...
Con Ordinanza n.98/2021 è sospesa, nei giorni 20 e 21 Maggio 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione degli interventi di spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Dalmazia e in Corso Sicilia, per tutte le rispettive estensioni.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola.
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.