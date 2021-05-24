PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEI GIORNI 25 E 26 MAGGIO 2021 IN VIA FONTE MAIMONIDE PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.101/2021 è sospesa, nei giorni 25 e 26 Maggio 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione dei lavori di scerbamento, spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare amb...

A cura di Redazione 24 maggio 2021 15:54

