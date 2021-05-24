PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE NEI GIORNI 25 E 26 MAGGIO 2021 IN VIA FONTE MAIMONIDE PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.101/2021 è sospesa, nei giorni 25 e 26 Maggio 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione dei lavori di scerbamento, spazzamento e pulizia sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Fonte Maimonide, da via N. Sauro fino all’area a parcheggio, ambedue le carreggiate.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.