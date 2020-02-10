PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE VIA EMANUELE BELLIA, TRATTO COMPRESO TRA VIA VIRGILLITO E VIA G.B. NICOLOSI, E IN PIAZZA DELLA REGIONE
Con Ordinanza n.025/2020 del 07/02/2020 è sospesa, per giorno 12 Febbraio 2020,dalle ore 00:01 e fino a conclusione per esecuzione lavori di spazzamento e pulizia da parte della Ditta Dusty Srl, a sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Emanuele Bellia, tratto compreso tra via Virgillito e via G.B. Nicolosi, e in Piazza della Regione.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall'apposita segnaletica mobile.