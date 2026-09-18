Paternò, strisce blu: nessun avviso sul parabrezza, multa da 68 euro recapitata a casa

Lascia l’auto sulle strisce blu e dopo mesi riceve la multa a casa

PATERNÒ – Nessun avviso trovato sul parabrezza e, a distanza di alcuni mesi, arriva direttamente a casa una multa da 68,16 euro.

È quanto segnala un automobilista di Paternò che aveva lasciato la propria vettura sulle strisce blu davanti alla sua attività commerciale.

Secondo quanto riferito dal proprietario del mezzo, al momento di riprendere l’auto non sarebbe stato presente sul parabrezza alcun preavviso relativo alla sanzione.

L’automobilista sostiene che, qualora avesse trovato l’avviso, avrebbe potuto verificare immediatamente la contestazione e procedere al pagamento nei tempi previsti, evitando almeno le successive spese legate alla notifica del verbale.

A distanza di alcuni mesi, invece, il verbale è stato recapitato direttamente a casa, con un importo complessivo di 68,16 euro.

La segnalazione riporta così l’attenzione sulle modalità con cui vengono comunicate agli automobilisti le sanzioni relative alla sosta sulle strisce blu a Paternò e, in particolare, sull’eventuale rilascio del preavviso sul veicolo.

È capitato anche a voi di ricevere una multa a casa senza aver trovato alcun avviso sul parabrezza? Eventuali altre segnalazioni potranno aiutare a capire se si tratta di un caso isolato oppure di una situazione verificatasi anche in altre occasioni.