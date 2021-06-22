PATERNO'. TERRIBILE SCHIANTO IERI SERA IN VIA VERGA, LA MOTO SI SPEZZA IN DUE
AGGIORNAMENTO Il giovane ragazzo C.L. di 26 anni si trova ricoverata in codice rosso all'ospedale Garibaldi di Catania.FLASHBrutto incidente stradale ieri sera in via Verga a Paternò intorno alle ore...
AGGIORNAMENTO
Il giovane ragazzo C.L. di 26 anni si trova ricoverata in codice rosso all'ospedale Garibaldi di Catania.
FLASH
Brutto incidente stradale ieri sera in via Verga a Paternò intorno alle ore 23.30.
Per cause al momento sconosciute, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una moto ed una Fiat Punto.
A seguito dell’impatto la moto si è spaccata in due lasciando sull'asfalto il giovane ragazzo che la guidava.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato all'ospedale il ragazzo che, secondo le informazioni in nostro possesso, versa in gravissime condizioni.
Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò che hanno effettuato i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell’incidente e per le indagini del caso.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO