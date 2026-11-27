Paternò, tragedia in mattinata: 65enne muore per un malore mentre lavora
L’uomo, dipendente di un’attività commerciale, è stato colto da un improvviso malore durante il lavoro. Sul posto i Carabinieri.
Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre 2026, a Paternò, dove un uomo di 65 anni, dipendente di un’attività commerciale, ha perso la vita a seguito di un improvviso malore.
Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il 65enne si trovava sul posto di lavoro, impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni, quando è stato colto dal malore.
I soccorritori, giunti sul posto, hanno praticato tutte le manovre utili a salvargli la vita. Al termine dei protocolli di rianimazione, però, il medico presente nell’equipaggio ha dovuto constatarne il decesso.
Una normale mattinata lavorativa si è così trasformata in una tragedia.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nella gestione della viabilità per agevolare le operazioni di soccorso.
Una triste notizia per la comunità paternese. Nel rispetto del dolore dei familiari, la redazione ha scelto di non divulgare l’identità della vittima.
La redazione di 95047.it esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari del 65enne.