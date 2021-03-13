PATERNÒ: TRAGEDIA IN VIA N.SAURO, UOMO TROVATO MORTO A CASA

Tragedia questa mattina a Paternò in via Nazario Sauro.Un uomo di 91 anni, è morto questa mattina all'interno della propria abitazione a causa di un incendio. Il 91 enne non si sarebbe accorta delle f...

Tragedia questa mattina a Paternò in via Nazario Sauro.

Un uomo di 91 anni, è morto questa mattina all'interno della propria abitazione a causa di un incendio. Il 91 enne non si sarebbe accorta delle fiamme che, probabilmente, sono divampate da una stufa elettrica alogena che l'uomo utilizzava per riscaldare la stanza. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il 118. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale.

La Procura di Catania ha disposto la restituzione dalla salma ai familiari.

Il tratto interessato dall'evento ha subito dei rallentamenti per le operazioni in totale sicurezza.