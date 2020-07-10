PATERNO': TROVATO MORTO IN CASA, INDAGANO I CARABINIERI

Un uomo ultrasessantenne è stato rinvenuto privo di vita ieri sera all'interno di una abitazione sita in via Gaudio a Paternò. A fare la triste scoperta sono stati i vigili del fuoco, chiamati da alcu...

Un uomo ultrasessantenne è stato rinvenuto privo di vita ieri sera all'interno di una abitazione sita in via Gaudio a Paternò. A fare la triste scoperta sono stati i vigili del fuoco, chiamati da alcune persone, perché da qualche giorno non si avevano più notizie dell’uomo.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 20.30. Al'arrivo dei soccorsi, per l'uomo di origine straniera, il personale del 118 ha visto che non c'era più nulla da fare e non ha potuto fare altro che constatare il decesso

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a informare il magistrato di turno per gli opportuni accertamenti del caso.