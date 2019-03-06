PATERNO': UN ALTRO INCIVILE FILMATO E MULTATO

Un altro zozzone, un altro incivile, beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò.Le immagini si riferiscono a giorno 4 Marzo, filmato dalle telecamere, è intento ad abbandonare...

Un altro zozzone, un altro incivile, beccato dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Paternò.

Le immagini si riferiscono a giorno 4 Marzo, filmato dalle telecamere, è intento ad abbandonare in strada un paio di sacchetti di spazzatura.

Subito ripreso, è stato multato dalla polizia municipale.

Il sindaco Nino Naso, come già fatto altre volte, ne ha approfittato per pubblicare le foto su Facebook come monito alla cittadinanza. “Anche quest'altro incivile beccato e multato! Stiamo monitorando tutto, smettetela!

