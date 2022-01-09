PATERNÒ: UN FINANZIAMENTO REGIONALE DI 1,6 MILIONI DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALCIDE DE GASPERI.

Il lavoro condotto dall'Amministrazione Naso, in sinergia con l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture in Sicilia retto dall’on. Marco Falcone, permette ancora una volta il raggiungimento di obiett...

Il lavoro condotto dall'Amministrazione Naso, in sinergia con l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture in Sicilia retto dall’on. Marco Falcone, permette ancora una volta il raggiungimento di obiettivi importanti per la città di Paternò, cha ottiene il finanziamento di 1,6 milioni di euro per la riqualificazione di via Alcide De Gasperi.

Con nota ufficiale dell'Assessorato Regionale viene comunicato al Comune di Paternò che a seguito di richiesta da parte dello stesso Ente, l'intervento di riqualificazione della sede stradale di via Alcide De Gasperi - già inserito in programmazione con delibera di Giunta Regionale - è stato definitivamente approvato con delibera Cipess (il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che gestisce il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).

È il risultato della collaborazione avviata dall'Amministrazione Naso con la Regione Siciliana ed in particolar modo con l'Assessorato alle Infrastrutture ed alla Mobilità Sostenibile, che a seguito di diversi incontri condotti dall'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gulisano e dal vicesindaco Ignazio Mannino, con il supporto tecnico del responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Paternò, ha permesso il finanziamento dell'importante intervento di riqualificazione stradale di un'arteria che da decenni versava in condizioni di dissesto e che nessuna Amministrazione aveva reso cantierabile né posto in essere soluzioni per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria.

Sottolinea l’Amministrazione Naso che “Il valore aggiunto dell’opera e ciò che ha permesso il finanziamento sta proprio nelle scelte amministrative e progettuali, che vedranno la realizzazione di una pista ciclabile, che in continuità con Corso del Popolo già in fase appalto dei lavori, vedrà assieme Viale Kennedy la realizzaione di un circuito funzionale e sostenibile a favore della mobilità di tutta la zona che verrà ridisegnata con un vero e proprio circuito ciclabile”.