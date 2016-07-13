Paternò, un numero verde per i guasti della pubblica illuminazione

E’ ufficialmente attivo dallo scorso 1 luglio: ecco come funziona

95047.it Novità a Paternò in materia di pubblica illuminazione. E’ operativo il numero verde utile a disposizione dei cittadini per segnalare guasti o disagi legati alla illuminazione pubblica della città.

Obiettivo rapidità e contestualmente (si spera) efficienza evitando quindi le lungaggini per servizi necessari e spesso carenti in alcune zone: un esempio per tutti, contrada del Junco spesso e volentieri nel corso di quest’anno rimasta al buio.

Il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è attivo dallo scorso 1 luglio in adesione alla convenzione Consip, è stato affidato alla società Gemmo Spa in questo modo il cittadino che registra un problema di illuminazione nella via o nella zona in cui risiede può segnalare il guasto chiamando il numero 800.33.99.29, servizio attivo tutti i giorni h24.

Semplici passaggi dovranno essere effettuati dal richiedente: leggere il numero identificativo del sostegno o vicino al punto luce guasto; se il numero non è leggibile verificare il numero civico della via più vicino al punto luce guasto; in ultimo, contattare il numero verde 800.33.99.29 e all’operatore indicare il tipo di guasto, la via ed il numero del punto luce o il numero civico più vicino al guasto e lasciare un recapito telefonico per essere rintracciabili per eventuali chiarimenti sulla zona interessata. Le segnalazioni arriveranno direttamente alla Gemmo spa che avrà il compito di intervenire per ripristinare il disagio.

“Abbiamo già comunicato le segnalazioni in essere in possesso del nostro ufficio – dichiara il vice sindaco Carmelo Palumbo - ma da ora in poi il cittadino tramite il numero verde può comunicare direttamente il guasto”.