PATERNÒ: UN UOMO SI BARRICA A CASA E MINACCIA I PASSANTI
A cura di Redazione
17 giugno 2019 21:10
FLASH
Momenti di paura dal pomeriggio di oggi in via Torre, zona Gancia.
Un uomo minaccia di buttarsi dal balcone, dal primo piano del suo appartamento.
L'individuo sta tenendo con il fiato sospeso la zona, lanciando tegole e pietre dal balcone in direzione dei presenti.
Non si conoscono al momento i motivi del gesto.
Sul posto i Carabinieri, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e ambulanza.