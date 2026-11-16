Paternò, uomo trovato senza vita in vico Addario: soccorsi sul posto

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ORE 12.15
Un uomo nato nel 1971 è stato trovato senza vita questa mattina in vico Addario, traversa di via Coniglio. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, in attesa di conferme ufficiali.
AGGIORNAMENTO
Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto per cause naturali, ma si attendono eventuali conferme ufficiali.
PATERNÒ – Tragica scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, nel centro abitato di Paternò, dove un uomo di circa 55 anni è stato trovato senza vita in vico Addario, una traversa di via Coniglio.
Secondo le prime informazioni giunte alla nostra redazione, il ritrovamento sarebbe avvenuto nel corso della mattinata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza per le operazioni di soccorso ed i Carabinieri per le operazioni di rito.
Al momento non si conoscono le cause del decesso, né sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta. Le informazioni disponibili sono ancora limitate e si attendono ulteriori elementi per ricostruire quanto accaduto.
Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull'identità dell'uomo. Restano inoltre da chiarire le circostanze in cui è stato effettuato il ritrovamento.
La vicenda è ancora in fase di accertamento e, al momento, non è possibile stabilire cosa possa aver provocato il decesso. Saranno gli eventuali approfondimenti delle autorità competenti a fare luce sull'accaduto.
🔴 NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Seguiranno ulteriori dettagli non appena saranno disponibili nuove informazioni.