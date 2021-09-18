PATERNO', VANDALI IN PIAZZA ALDO MORO : DANNEGGIATE LE ALTALENE DEL PARCO GIOCHI

Tagliato da pochi mesi il nastro con i nuovi giochi, il parco giochi di Piazza Aldo Moro a Paternò porta già i segni dell'inciviltà.Ancora vandali, presi di mira i giochi per i bambini e a farne le s...

Tagliato da pochi mesi il nastro con i nuovi giochi, il parco giochi di Piazza Aldo Moro a Paternò porta già i segni dell'inciviltà.

Ancora vandali, presi di mira i giochi per i bambini e a farne le spese è stata la grande altalena con cestello “a nido” sorretta da quattro corde in acciaio e sono stati scardinati i cestini per la raccolta dei rifiuti.

Come è possibile vedere dalle foto, l'altalena è ora fuori uso ed i cestini a terra.

Stamattina è intervenuta la Polizia Municipale che ha transennato l'altalena, l'unica a disposizione su questa giostra.

Un gesto grave, compiuto da ignoti che con ogni probabilità avevano intenzione di portar via il gioco o forse solo compiere un atto di vandalismo, di danneggiare un bene della comunità.

Ora il Comune dovrà verificare la possibilità di una riparazione o di una sostituzione, ma in entrambi i casi l’intervento comporterà un costo e priverà per un po’ i bambini del loro piacevole passatempo.