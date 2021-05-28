PATERNO' : VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO ALLA COLLINA STORICA
FLASHPer la cronaca, ci tocca riportare l’ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione, è in corso da un paio di minuti un vasto incendio che sta interessando la collina storica a Paternò.Ad andare i...
A cura di Redazione
28 maggio 2021 21:12
FLASH
Per la cronaca, ci tocca riportare l’ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione, è in corso da un paio di minuti un vasto incendio che sta interessando la collina storica a Paternò.
Ad andare in fiamme sterpaglie e vegetazione e qualche albero.
La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.
Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile
PATERNO' : VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO ALLA COLLINA STORICA