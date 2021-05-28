95047

28 maggio 2021 21:12
PATERNO' : VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO ALLA COLLINA STORICA -
News
FLASH

Per la cronaca, ci tocca riportare l’ennesimo incendio di sterpaglie e vegetazione, è in corso da un paio di minuti un vasto incendio che sta interessando la collina storica a Paternò.

Ad andare in fiamme sterpaglie e vegetazione e qualche albero.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile

 

