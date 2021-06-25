95047

PATERNÒ: VASTO INCENDIO IN CORSO SULLA COLLINA STORICA

25 giugno 2021 21:05
News
FLASH

Un incendio di sterpaglie e rovi  è divampato qussta sera, 25 giugno 2021 intorno alle ore 20.30 a Paternò.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo nel perimetro tra le via San Marco e la collina Storica, nei pressi del cimitero monumentale.

Le fiamme altissime e una densa colonna di fumo  sono ben visibile da notevole distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

