PATERNÒ: VASTO INCENDIO IN CORSO SULLA COLLINA STORICA
A cura di Redazione
25 giugno 2021 21:05
FLASH
Un incendio di sterpaglie e rovi è divampato qussta sera, 25 giugno 2021 intorno alle ore 20.30 a Paternò.
Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo nel perimetro tra le via San Marco e la collina Storica, nei pressi del cimitero monumentale.
Le fiamme altissime e una densa colonna di fumo sono ben visibile da notevole distanza.
Sul posto i Vigili del Fuoco
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
