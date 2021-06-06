95047

PATERNO’: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA

Ci risiamo, ennesimo incendio a Paternò.  Ignoti danno fuoco alle sterpaglie nel pomeriggio di oggi, 06 Giugno 2021 nella zona scala vecchia, precisamente tra la via Scala Vecchie e la via Unità D'Italia.

Ad andare a fuoco sterpaglie  e rifiuti vari in un terreno che sta sprigionando una densa colonna di fumo.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.…

 

