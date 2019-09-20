PATERNÒ: VIA MILAZZO, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Si distacca l'intonaco e, dal secondo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E' accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 14.30, in via Milazzo, nei pressi della Pa...

Si distacca l'intonaco e, dal secondo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E' accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 14.30, in via Milazzo, nei pressi della Parrocchisa Cristo Re.

Distaccamenti dell'intonaco e conseguente caduta di calcinacci, sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi della caduta di calcinacci.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area sottostante il balcone, dopo le prime verifiche è stata delimitata per precauzione la zona di marciapiedi "esposta" alla caduta di mattoni, intonaco e cemento, in attesa dei lavori di ripristino

Fortunatamente la caduta di calcinacci dal primo piano non ha colpito persone né danneggiato cose.