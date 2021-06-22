PATERNO'. VIOLENTISSIMO SCHIANTO IERI SERA IN VIA VERGA, LA MOTO SI SPEZZA IN DUE
Brutto incidente stradale ieri sera in via Verga a Paternò intorno alle ore 23.30.
Per cause al momento sconosciute, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una moto ed una Fiat Punto.
A seguito dell’impatto la moto si è spaccata in due lasciando sull'asfalto il giovane ragazzo, C.L. di 26 anni che la guidava.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale e si trova ricoverato in codice rosso al Garibaldi di Catania.
Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò che hanno effettuato i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell’incidente e per le indagini del caso.