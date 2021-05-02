95047

PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA DEI CORALLI, FERITI

Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 20 nell'incrocio tra via dei Coralli e via delle Gemme a Paternò

02 maggio 2021 20:54
News
FLASH

Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 20 nell'incrocio tra via dei Coralli e via delle Gemme a Paternò

Ad essere coinvolti una  Citroen C1 ed un motociclo Liberty con in sella due ragazze.

Ferita una delle due occupante del  mezzo a due ruote, che con il violento urto è scivolata rovinosamente a terra., fortunatamente indossavano il casco

Al momento non si conoscono le loro condizioni, non sarebbero gravi

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare i primi immediati soccorsi.

Per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia locale.
IN AGGIORNAMENTO

 

 

