PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER IN VIA DEI CORALLI, FERITI
Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle ore 20 nell'incrocio tra via dei Coralli e via delle Gemme a Paternò
Ad essere coinvolti una Citroen C1 ed un motociclo Liberty con in sella due ragazze.
Ferita una delle due occupante del mezzo a due ruote, che con il violento urto è scivolata rovinosamente a terra., fortunatamente indossavano il casco
Al momento non si conoscono le loro condizioni, non sarebbero gravi
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare i primi immediati soccorsi.
Per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia locale.
IN AGGIORNAMENTO