🔴 ULTIM'ORA PATERNÒ, VIOLENTO SCONTRO TRA DUE CAMION IN VIA DEI CORALLI

Ingenti danni ai mezzi e detriti sulla carreggiata. Dinamica ancora da chiarire.

AGGIORNAMENTO – Fortunatamente non si registrano feriti nell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, lungo via dei Coralli, a Paternò.

Il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti, provocando ingenti danni materiali e la dispersione di numerosi detriti sulla carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente nessuno dei conducenti avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, a Paternò, lungo via dei Coralli.

Secondo le primissime informazioni giunte alla nostra redazione, il sinistro avrebbe visto coinvolti due mezzi pesanti.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, come documentano le immagini che mostrano uno dei camion con ingenti danni alla parte anteriore della cabina e numerosi detriti sparsi sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e, al momento, sono ancora pochi i dettagli a disposizione della nostra redazione.

Non si conoscono ancora l’esatta dinamica del sinistro né le condizioni dei conducenti coinvolti.

Si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito nella zona.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni.

NOTIZIA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO.