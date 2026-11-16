Paternò, voto fuori sede: ecco chi può richiederlo e la scadenza del 31 dicembre

Nuove disposizioni per studenti e lavoratori che vivono in un'altra regione. Pubblicato il modulo per presentare la domanda.

PATERNÒ – Novità importanti per i cittadini che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovano temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella di residenza. Il Comune di Paternò, attraverso il proprio Ufficio Elettorale, ha reso disponibile il modello per richiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede.

La possibilità è prevista dalla legge del 9 ottobre 2026, n. 180, e riguarda le elezioni politiche, europee e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Chi può votare fuori sede

La possibilità riguarda gli elettori temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella in cui risultano iscritti nelle liste elettorali.

Per motivi di studio o lavoro è prevista una permanenza di almeno nove mesi. La normativa contempla anche chi si trova fuori sede per cure mediche o per assistere familiari, con specifici requisiti e una durata minima di tre mesi.

La scadenza del 31 dicembre

Per gli studenti e i lavoratori che intendono usufruire del voto fuori sede nelle consultazioni del 2027, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026.

Sono previste scadenze differenti per chi acquisisce successivamente la condizione di fuori sede e per chi si trova lontano dalla propria regione per motivi sanitari o di assistenza.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata al Comune in cui si è temporaneamente domiciliati, e non necessariamente a quello di residenza.

Per chi è temporaneamente domiciliato a Paternò, la domanda può essere consegnata all'Ufficio Protocollo oppure inviata tramite PEC all'indirizzo:

[email protected]

Alla richiesta devono essere allegati un documento di riconoscimento valido e la documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede, anche mediante dichiarazione sostitutiva nei casi previsti.

Una volta verificati i requisiti, il Comune di temporaneo domicilio rilascerà l'attestazione di ammissione al voto, indicando la sezione elettorale presso cui presentarsi.

Il modulo di domanda è disponibile attraverso la documentazione pubblicata dal Comune di Paternò.