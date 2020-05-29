PAURA A PATERNO': SCOPPIA UN INCENDIO ALL’INTERNO DI UN APPARTAMENTO IN VIA BARATTA

concitati in questi minuti a Paternò, per un incendio in corso in un appartamento sito in via Baratta.Al momento non note le cause che hanno portato all’incendio.Sul posto stanno operand...

#FLASH

Momenti concitati in questi minuti a Paternò, per un incendio in corso in un appartamento sito in via Baratta.

Al momento non note le cause che hanno portato all’incendio.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti, per spegnere le fiamme che si sono sviluppati in locali del primo piano. Presenti sul posto anche un ambulanza del 118 i Carabinieri e la Polizia Municipale con la strada momentaneamente bloccata.

In un primo momento si è temuto il peggio, per la paura che fossero rimasti imprigionati delle persone all’interno dei locali.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ha fatto sì che il rogo venisse circoscritto, evitando la propagazione ed in seguito spento. Fortunatamente all’interno non vi era nessuno.