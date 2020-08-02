PAURA A PIAZZA ARMERINA PER UN VASTO INCENDIO CHE MINACCIA ANCHE L’OSPEDALE

Da alcune ore si sono sviluppati diversi incendi nei boschi e campagne del’Ennese. A Piazza Armerina le fiamme minacciano case e l’ospedale Chiello. Grazie all’intervento rapido di spegnimento interfo...

Da alcune ore si sono sviluppati diversi incendi nei boschi e campagne del’Ennese. A Piazza Armerina le fiamme minacciano case e l’ospedale Chiello. Grazie all’intervento rapido di spegnimento interforze - forestale, VVF e protezione civile- non sussistono ad ora rischi per la popolazione. Si teme tuttavia un cambiamento del vento.

L’incendio minaccia anche l’abitato di Piazza Armerina. Sono state fatte evacuare diverse famiglie residenti in alcune contrade ed anche degenti e personale dell’ospedale sono pronti a lasciare la struttura.

Seguiamo gli eventi comunica la Protezione Civile Sicilia da ore e abbiamo inviato numerosi moduli antincendio e squadre di volontari di Protezione Civile dalle citta più vicine delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania a supporto dei Vigili del Fuoco, della Forestale e delle altre associazioni di volontariato di Piazza A. già operative per fronteggiare gli incendi.

In corso al comune un vertice per fronteggiare la situazione.