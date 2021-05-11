PEDARA (CT). COPPIA IN MANETTE: LEI NASCONDEVA LA COCAINA NEL REGGISENO

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato in Pedara un 35enne ed una 33enne, entrambi ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Grazie...

Grazie alla loro costante attività info investigativa sul territorio, i militari avevano acquisito notizia di una coppia di spacciatori, un uomo ed una donna, soliti rifornire di droga gli assuntori del comprensorio puntese e, in particolare, per ciò che riguarda sostanze stupefacenti di tipo cocaina.

Pazientemente i militari hanno attuato servizi di osservazione in quei luoghi indicati loro come preferiti da quegli spacciatori per la vendita fino a quando, a bordo della loro autovettura, sono stati incrociati da una pattuglia che dopo aver avvisato i colleghi ha provveduto a seguirli discretamente, fino a quell’appartamento di Corso Ara di Giove.

Appena fermatisi i due sono stati colti di sorpresa dai militari tanto che, tentando il tutto per tutto, l’uomo ha gettato a terra 9 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto, immediatamente però recuperate dai militari.

La donna, invece, ha negato di essere in possesso di droga ma con suo grande rammarico ha constatato l’arrivo nel frattempo di due carabiniere che l’hanno fatta entrare all’interno dell’appartamento e quindi perquisita, scoprendo all’interno del reggiseno un involucro con circa 65 grammi di cocaina in pietra e la somma di 235 euro nella borsa, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nel prosieguo della perquisizione i militari, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un mestolo da cucina con tracce di cocaina ed una confezione di bicarbonato di sodio, utilizzati per le operazioni di “taglio” della droga, nonché l’immancabile materiale necessario al confezionamento delle singole dosi.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)