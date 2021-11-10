METEO IN SICILIA: OGGI ALLERTA ARANCIONE

La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi 10 novembre.Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata,...

Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse soprattutto nella giornata di domani (ALLERTA ARANCIONE), con “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati moderati.

Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche”.

Viene espressamente indicato “IN CASO DI ROVESCI O TEMPORALI, DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI DEFLUSSI NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI FREQUENTATI DALL’UOMO, ANCHE IN PROSSIMITA’ DEI CORSI D’ACQUA”.

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 10 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 10 NOVEMBRE 2021:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SUL SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE DELLA SARDEGNA;

-DALLA TARDA SERA/PRIMA NOTTATA DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PERSISTE, PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRALE E DI PONENTE.