PER TRAVEL + LEISURE “LA SICILIA AL 6° POSTO TRA LE ISOLE PIÙ BELLE DEL MONDO”

La Sicilia è al sesto posto fra le isole più belle del mondo.L’Isola, infatti, è stata inserita nella speciale classifica stilata, come ogni anno, per il "World’s best Award" da "Travel + Leisure". La...

La Sicilia è al sesto posto fra le isole più belle del mondo.

L’Isola, infatti, è stata inserita nella speciale classifica stilata, come ogni anno, per il "World’s best Award" da "Travel + Leisure". La Sicilia si è piazzata dietro alle prime due classificate, Milos e Folegandros, in Grecia, a Saint Vincent e Grenadine nelle Piccole Antille, a Madera in Portogallo e alle Isole Andamane nel Golfo del Bengala.

"Un risultato particolarmente significativo" secondo l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, "perché per stilare la classifica viene chiesto ai lettori di dare un voto alla propria esperienza di viaggio, tenendo conto di una serie di fattori, dall’accoglienza, al mare, al cibo, alla cultura e ai luoghi da visitare".

"Un riconoscimento importante - prosegue Samonà, commentando il piazzamento della Sicilia - anche e soprattutto per il fatto che la nostra Isola è stata inserita nella prestigiosa top ten per il secondo anno consecutivo, scalando tre posizioni rispetto al 2020 quando era arrivata al nono posto.

Finalmente, nel mondo si parla sempre più diffusamente della Sicilia per le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali ed è questo il biglietto da visita principale che vogliamo offrire per la nostra terra e per il quale il governo regionale sta lavorando incessantemente: puntiamo sulla bellezza per costruire il nostro futuro".

Dopo la Sicilia, nella classifica della ‘bibbia dei viaggiatori’ ci sono Koh Samui (Tailandia), Bali (Indonesia), Hawaii, Isole Galapagos (Ecuador). L’unica altra italiana presente nell’elenco stilato da Travel + Leisure è la Sardegna, al 16esimo posto.