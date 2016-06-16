"Pericoloso far riaprire il rifornimento"

A piazza Umberto torna il distributore di benzina: l'intervento del consigliere Salvatore Fallica

95047.it "Caro direttore,

la città di Paternò fa un altro passo indietro nella storia ma non per riscoprire qualche tesoro o identità perduta del passato, ma un ritorno a quando tante cose pericolose per l'incolumità della gente e per il decoro della città erano permesse. Nella centralissima piazza Umberto riapre i battenti il rifornimento di benzina e gasolio, proprio a ridosso di case abitate, negozi frequentati e di tutti quei locali di ristoro che stanno caratterizzando da un po' di tempo la cosidetta piccola "movida" paternese, pertanto con notevole frequentazione diurna e sopratutto notturna. Il pericolo è evidente, il caos è prevedibile ma il Comune non si preoccupa e permette la riapertura dopo decenni e dopo una evoluzione legislativa in tal senso di una pericolosa attività per le persone e le cose.

Ancora una volta l'amministrazione Mangano-Palumbo si dimostra miope verso i reali interessi della città, mettendo in pericolo i suoi stessi cittadini. Verificheremo tutte le autorizzazione per capire se la legge prevede ancora oggi l'apertura di rifornimenti in pieno centro abitato e a pochi metri dalle case e negozi, dopodiché prenderemo le opportune decisioni con tutti gli abitanti e operatori economici che sono sul piede di guerra".