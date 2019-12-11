PERSONAGGIO DEL DECENNIO, TELEGATTO SPECIALE A FIORELLO

Nel corso della puntata di Viva RaiPlay il direttore del settimanale Sorrisi e Canzoni TV Aldo Vitali ha consegnato a Fiorello un Telegatto SpecialeÈ Fiorello il personaggio del decennio 2010-2019 sec...

È Fiorello il personaggio del decennio 2010-2019 secondo TV Sorrisi e Canzoni, che ha premiato l’amato showman e conduttore con un Telegatto Speciale. L’ambita statuetta è stata consegnata dal direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, nel corso della puntata dello show VivaRaiPlay! andata in onda mercoledì 4 dicembre. Fiorello ha voluto condividere il riconoscimento con tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi dieci anni, dai musicisti agli autori ai costumisti.

Il video della premiazione



Vincenzo Mollica, presente in sala a doppiare la sua versione… “peluche”, è stato premiato con uno speciale Telegattino come personaggio rivelazione di VivaRaiPlay!