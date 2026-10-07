Piano Tavola, ruba un muletto e si nasconde nella vegetazione: arrestato 48enne

Il catanese aveva praticato un foro nella recinzione per introdursi nell’azienda. Nel bagagliaio dell’auto trovati anche arnesi da scasso. La refurtiva, del valore di oltre 2 mila euro, è stata restituita al proprietario

Un intervento dei Carabinieri della Stazione di Belpasso ha portato all’arresto di un 48enne catanese, sorpreso nella flagranza di furto aggravato ai danni di una ditta della zona industriale di Piano Tavola.

L’allarme è scattato durante un servizio di perlustrazione notturna da parte di una pattuglia, alla quale la Centrale Operativa ha segnalato un furto in corso all’interno di un’azienda.

I Carabinieri, raggiunta la zona indicata, hanno individuato un’autovettura parcheggiata all’esterno con gli sportelli aperti e, poco distante, si sono accorti che qualcuno era accovacciato nella vegetazione, nel tentativo di nascondersi, accanto a un transpallet elettrico, il cosiddetto muletto.

L’uomo, identificato per un 48enne pregiudicato di Catania, è stato subito bloccato in sicurezza dagli operanti, e il successivo sopralluogo all’interno del piazzale della società ha permesso di accertare che aveva praticato un foro nella recinzione, dal quale aveva poi portato all’esterno l’attrezzatura.

Inoltre, accanto al muro di cinta, c’erano alcuni avvitatori a batteria, che molto probabilmente aveva già accatastato con l’intento di caricarli in auto.

I militari dell’Arma hanno anche perquisito l’autovettura del malvivente, trovando nel bagagliaio arnesi da scasso, e accertando che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

La merce rubata, del valore di oltre 2.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i grimaldelli sono stati sequestrati.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 48enne è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.