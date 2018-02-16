Piccola scossa di terremoto, magnitudo 1.8, questa sera con epicentro Paternò
A cura di Redazione
16 febbraio 2018 21:15
In base a quanto riportato sul portale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 19.21 di oggi (16 Febbraio) si è verificato un terremoto con epicentro a Paternò.
La scossa è stata lieve, il magnitudo indicato è pari a 1.8 ad una profondità di 7 chilometri.
Nessun allarme sembra essere scattato anzi, la scossa è stata praticamente impercettibile.